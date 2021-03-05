Сейсмологи зафиксировали более 20 афтершоков у берегов Новой Зеландии

Веллингтон, 5 марта. Этим утром в Тихом океане было зарегистрировано более 20 повторных сейсмических толчков с небольшой магнитудой. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.

Минувшим вечером у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 8,1 балла по шкале Рихтера. Очаг залегал в 238 километрах к северо-востоку от города Гисборн на глубине десяти километров. Сейсмологи предупредили об угрозе цунами.

Сильные землетрясения всегда сопровождаются многочисленными афтершоками. Их количество и интенсивность со временем уменьшаются, а продолжительность проявления может длиться месяцами. Подобное сейсмособытие произошло этим утром в районе новозеландского архипелага Кермадек. Приборы зарегистрировали свыше 20 повторных подземных толчков магнитудой более 5,0.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что 3 марта в районе Фессалии в Греции произошло сильное землетрясение. Сейсмологический центр оценил магнитуду в 6,9, по интенсивности — разрушительное.