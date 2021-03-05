Кайли Дженнер превращается в Ким Кардашьян, но обе девушки отрицают операции

Лос-Анджелес, 5 марта. Вокруг звезд реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер и Ким Кардашьян регулярно появляются слухи о том, что девушки подвергают себя хирургическим операциям.

В прошлом бизнесвумен, которой принадлежит собственная линия косметики, нередко обвиняли в том, что она превращается в свою сводную сестру, однако подозрения продолжают накапливаться. Звезды «Семейства Кардашьян» совсем не были похожи друг на друга, но, когда Кайли стала старше, ее внешность сильно изменилась. Об этом сообщает Mirror.

Хотя у них общая мать, Крис Дженнер, отцы у них разные. У Ким — покойный Роберт Кардашьян, у Кайли — Кейтлин Дженнер, ранее известная как Брюс.

В прошлом обеих девушек обвиняли в том, что они делают операции. Ким даже делала рентген ягодиц, чтобы доказать, что она не ложилась под нож. Кайли настаивала на том, что только наполнила губы.

Сегодня в Сети появилось новые фото, на которых 23-летняя Дженнер проводит вечер с друзьями в Санта-Монике, штат Калифорния. Выглядела она словно двойник 40-летней Кардашьян. Она надела белые брюки, топ с глубоким вырезом, длинное черное пальто и туфли на высоких каблуках. Ее лицо было частично скрыто под маской. Из-за длинных темных волос, любому, кто увидел бы ее на улице, пришлось бы внимательно присмотреться, чтобы понять, кто она из семейства Кардашьян.

Сестры регулярно вместе фотографируются и они очень похожи, что кажется невероятным, если учесть, насколько по-разному они выглядели раньше.

Ранее в Федеральном агентстве новостей рассказали, что фанаты раскритиковали Хлои Кардашьян за фотошоп.