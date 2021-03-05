Назван необычный побочный эффект вакцины Moderna

Москва, 5 марта. Кожные воспаления и высыпания могут появиться через несколько дней после использования вакцины от коронавируса компании Moderna.

По словам специалистов, необычный побочный эффект появляется на восьмой день после вакцинирования первой дозой. Всего реакция возникла в диапазоне от четырех до 11 дней. Исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

«Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией», — говорится в сообщении американских медиков.

Несмотря на возникшие проблемы, врачи убедили пациентов принимать вторую дозу вакцины и завершить процесс иммунизации. После второй прививки только трое испытали кожное воспаление той же интенсивности, еще у троих она была зафиксирована в мягкой форме.

Пандемия коронавируса началась в прошлом году, хотя первые случаи COVID-19 были выявлены в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Россия стала первой страной в мире, у которой появилась вакцина от распространяющейся коронавирусной инфекции.