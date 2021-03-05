Фотомодель Кэти Прайс бросила стриптизера Кирана Хейлера и уже нашла нового мужа

Лондон, 5 марта. Британская фотомодель Кэти Прайс развелась со стриптизером Кираном Хейлером и объявила, что она свободна, намекая на готовность связать себя узами брака с Карлом Вудсом.

Документы о разводе были подписаны обеими звездами почти через три года после того, как их отношения прекратились. Пара оставалась друзьями, поскольку вместе воспитывали своих детей Банни и Джетта. 42-летняя гламурная модель рассказала о разводе. Об этом сообщает Mirror.

«Наконец-то мы подписали документы о разводе. Я так счастлива, что свободна от этого брака», — заявила Кэти.

Кэти пожелала своему обманутому бывшему Кирану «удачи», а затем поделилась планами относительно своей личной жизни в будущем.

«Единственное хорошее, что вышло из этих отношений — это мои дети. Теперь я могу продолжать свою жизнь, оставив все плохое позади. Все, что я могу сделать, это пожелать Кирану удачи. Я не могу дождаться продолжения моей жизни с Карлом», — подчеркнула фотомодель.

Киран теперь может жениться на своей невесте Мишель Пентикост, а мать пятерых детей твердо решила выйти замуж за своего последнего любовника Карла Вудса. Они еще не помолвлены, но источники предполагают, что пара не так уж далека от того, чтобы взять на себя брачные обязательства в ближайшем будущем.

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