Италия заблокировала экспорт вакцин AstraZeneca в Австралию

Рим, 5 марта. Итальянские власти подтвердили, что они заблокировали 250-тысячную партию препарата AstraZeneca, которая должна была быть доставлена в Австралию.

Пресс-секретарь премьер-министра Италии Марио Драги Паола Ансуини заявила, что итальянское правительство действительно запретило экспорт вакцины. Она подчеркнула, что Рим и Еврокомиссия предварительно согласовали проведенную акцию. Об этом сообщает The Guardian.

Источники утверждают, что итальянские власти заблокировали поставки препарата в качестве одного из шагов после резкого обострения спора между Евросоюзом и англо-шведской компанией AstraZeneca.

Италия стала первым государством, которое использовало введенное в январе правило Евросоюза о блокировании экспорта вакцин от COVID-19 при возникновении различных ситуаций.

Согласно новому распоряжению, страны-члены Европейского союза имеют право блокировать поставку коронавирусных препаратов, если их производители не поставляют вакцину с учетом требуемых объемов в рамках договоренностей с ЕС.

Правила вступили в силу после того, как англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила Евросоюзу, что не сможет своевременно выполнить обязательства по соглашению о предварительной закупке средства от инфекции.

Ранее в Федеральном агентстве новостей рассказали, что российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Ираке.