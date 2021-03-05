Стало известно, как не уснуть во время долгой поездки на автомобиле

Москва, 5 марта. Эксперты компаний «СберАвто» и «СберЗдоровье» дали россиянам ценные советы, соблюдение которых не даст им устать во время длительной поездки на автомобиле.

Перед автомобильными путешествиями нужно хорошо выспаться. Накануне поездки не стоит ложиться спать поздно. Важно соблюдать правила гигиены сна: не смотреть телевизор и не пользоваться гаджетами перед ночным отдыхом. В ночь перед поездкой нужно отказаться от алкоголя, советуют эксперты.

Во время путешествия на авто обязательно нужно выходить из машины. Например, когда необходимо перекусить или заправиться. Не стоит злоупотреблять кофе — он бодрит в короткий промежуток времени, но провоцирует сонливость и потерю концентрации.

«Музыка в машине должна быть среднего темпа (не быстрая, но и не медленная). Это связано с тем, что быстрая или медленная музыка на коротком промежутке времени способствует повышению концентрации внимания, но в длительной поездке создает помеху для водителя», — приводят РИА Новости слова экспертов.

Сон играют особую роль в жизни человека. Многие эксперты говорят, что из-за недосыпания у человека появляются серьезные проблемы. Компенсировать недостаток отдыха можно за счет небольшого дневного перерыва на сон.