Отоларинголог рассказал о правильных способах лечения насморка

Москва, 5 марта. Использование сосудосуживающих капель для носа должно быть крайней мерой при лечении насморка. Как правильно лечиться, рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Лучше всего несколько дней потерпеть неудобства или использовать лекарства для детей с более низкой концентрацией. Также допускается применение кортикостероидных препаратов, пояснил специалист в эфире радио Sputnik.

«Это препараты гормональные, многие их боятся, думают, что они вызывают привыкание, или что из-за них можно располнеть. На самом деле это не так», — отметил врач.

Такие препараты действуют через несколько часов, убирая отек и способствуя оттоку слизи из полости носа. При самостоятельном лечении насморка важно соблюдать определенную последовательность. Если слизь в носу вязкая, можно применить муколитики для разжижения, а затем промыть нос солевым раствором. Врач советует брызнуть в нос антисептиком на водной основе и использовать маслянистые капли для смягчения слизистой.

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