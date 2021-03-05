Фанаты заклеймили Ким Кардашьян из-за фото в Instagram с бородатым драконом

Лос-Анджелес, 5 марта. Подписчики раскритиковали звезду реалити-шоу Ким Кардашьян за фото ее дочери Норт, на котором она предстала с одетым домашним бородатым драконом.

Ким Кардашьян привела в ярость поклонников, выложив галерею фотографий, на которых видно, что домашний бородатый дракон ее дочери Норт носит одежду. Звезда реалити-шоу решила поделиться с подписчиками в Instagram фотографиями ее ребенка с новым чешуйчатым питомцем. Об этом сообщает Mirror.

Фотомодель, которая разводится со своим мужем рэпером Канье Уэстом, рассказала, что существо по имени Спид (Скорость) — это новый член семьи в клане Кардашьян-Уэст. Затем она продолжила объяснять, что новому питомцу нанесли макияж и на голову приклеили драгоценный камень. Ким добавила, что у Спиди есть свой собственный миниатюрный гардероб, который напоминает одежду марки SKIMS, принадлежащей Кардашьян.

"Познакомьтесь с новым членом нашей семьи, Спиди. Я действительно не планировала любить ее так, как сейчас, но она выросла на мне. Спиди получила макияж и даже драгоценный камень Lil Uzi. Норт и ее бородатый дракон повсюду ходят вместе, это довольно мило", — заявила Ким в своем аккаунте Instagram.

Пост о новом друге Ким и ее дочери не прошел мимо ее поклонников. Они заклеймили звезду за то, что она позволила своей дочери играть с рептилией, как с игрушкой.

"Не уверен, что я согласен с тем, как вы обращаетесь с животным", — заявил один из подписчиков.

"Хорошо, но не надевайте на него одежду. Животные — это не игрушки", — добавили еще двое неравнодушных.

"Она обращается с этим живым животным как с куклой. Это отвратительно", — вскипел один поклонник.

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