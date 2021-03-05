Канада раздает гражданство в борьбе с последствиями COVID-19

Оттава, 5 марта. Недавно канадское правительство предоставило постоянное место жительства многим иностранцам, живущим в стране, но эксперты говорят, что эта стратегия имеет много изъянов.

Власти столкнулись с рядом проблем, которые были спровоцированы коронавирусной пандемией. Введение ограничений на поездки, закрытие визовых центров и остановка подачи иммиграционных заявлений поставили под угрозу цель правительства привлечь 401 000 новых постоянных жителей в 2021 году. Об этом сообщает Reuters.

Канада приняла 184 370 иностранцев в прошлом году, что является самым низким показателем с 1998 года. Это побудило правительство обратить внимание на 1 млн временных жителей в пределах своих границ. Оно предложило внутренним иммигрантам подать заявки на постоянное место жительства.

Экономисты, однако, говорят, что этот шаг не окажет заметного влияния на экономический рост Канады и не является решением долгосрочных демографических проблем страны, включая старение населения.

"В краткосрочной перспективе хорошо, что они нацелены на таких людей. На самом деле это просто смена статуса", — сказал старший экономист Royal Bank of Canada Эндрю Агопсович,

Министр иммиграции Канады Марко Мендичино утверждает, что стремление увеличить число постоянных жителей за счет привлечения временных — это не просто попытка "залатать дыры".

"Реальные выгоды будут получены, как только иностранцы пустят корни и станут более устойчивыми на этих рабочих местах", — заявил министр.

Однако критики утверждают, что правительство не защищает уязвимыми людей, которые трудоустроены на рискованных, низкооплачиваемых работах с незначительной защитой от таких вещей, как пандемия. Они, как правило, не имеют права на получение программ постоянного проживания.

"Фактическая система или путь к PR (постоянному месту жительства) не изменилась", — сказал исполнительный директор Альянса трудящихся-мигрантов Сайед Хуссан.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что администрация Байдена скрывает правду о центрах содержания несовершеннолетних мигрантов.