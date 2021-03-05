Mercedes-Benz рассекретила салон нового электромобиля EQS в Сети

Берлин, 5 марта. Немецкая компания Mercedes-Benz опубликовала в YouTube видеороликом с салоном будущего флагманского электрокара EQS, суммарная отдача силовой установки которого составит 470 л.с.

Согласно информации из видео, автомобиль оснастят особым гиперэкраном (Hyperscreen) мультимедийной системы MBUX. Огромный дисплей с интегрированными дефлекторами занял практически всю переднюю часть салона. Гиперэкран также имеет функции приборной панели, навигационной системы и различных настроек автомобиля.

Владелец сможет пользоваться навигационной системой, которая может прокладывать маршруты в зависимости от заряда аккумуляторов автомобиля и наличия на пути следования электрозаправок.

Серийная модель будет построена на базе концептуальной модели EQS Vision, которая дебютировал на автосалоне во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Отличительными особенностями новинки названы низкий силуэт кузова, короткий капот, черная решетка радиатора, узкие светодиодные фары и оригинальные 22-дюймовые колесные диски.

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в интервью ФАН ранее заявил, что политика правительства по поводу особого налога на роскошь является правильной.