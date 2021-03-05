Онищенко опроверг заявления о существовании штаммов коронавируса

Москва, 5 марта. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал коронавирус «довольно консервативным».

По словам депутата, коронавирус не имеет такую же изменчивость, как тот же грипп. Об этом Геннадий Онищенко рассказал РИА Новости.

Ранее в Итальянском сообществе вирусологии профессор Арнальдо Карузо рассказал о новом нигерийском штамме коронавируса. Его обнаружили итальянские микробиологи на севере страны, в Брешии (область Ломбардия).

«Штамм один и тот же. Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека, вот это будет новый штамм», — сказал депутат Госдумы.

Новые штаммы коронавируса Онищенко назвал подтипами. По сути, вирус остается все тем же, просто приобретает новые свойства.

Ранее Онищенко рассказал, как побороть пандемию за 14 дней. Онищенко призвал россиян соблюдать санитарные правила Роспотребнадзора, согласно которым в общественных местах гражданам необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Таким образом, пандемию получится остановить всего за две недели.