Посол РФ прокомментировал претензии США относительно прав человека в России

Вашингтон, 5 марта. РФ считает претензии Вашингтон по ситуации с правами человека в стране неприемлемыми, заявил, выступая в дискуссионном клубе «Космос-клаб», российский посол в США Анатолий Антонов.

«Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить», — приводится заявление дипломата на странице российского посольства в Facebook.

В то же время Антонов отметил, что Россия положительно воспринимает сигналы США о планах восстановления диалога и возможности дальнейших обсуждений по контролю над вооружениями и стратегической стабильности. По словам дипломата, Россия рассчитывает на углубление диалога с американской стороной по Сирии, Афганистану, Ирану и КНДР.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал требование США от России задекларировать и уничтожить химоружие, сообщает портал INFOX. Специалист отметил, что уместны и встречные вопросы к американской стороне о том, не хочет ли она уничтожить собственное химоружие, которое в США точно есть. Но они вряд ли возымеют должный эффект.

Великобритания и США накануне начали рассматривать возможность введения дополнительных санкций против РФ, обвиняя ее в якобы использовании химического оружия, сообщило со ссылкой на источники Bloomberg.