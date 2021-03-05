Власти Сингапура запретят автомобили с двигателями внутреннего сгорания

Сингапур, 5 марта. Сингапур запретит регистрировать такси и легковые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями с 2025 года, сообщается на сайте Управления наземного транспорта республики.

Запрет на машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) вводится с целью стимуляции внедрения электромобилей и сокращения вредных выбросов. К 2030 году в Сингапуре намерены установить 60 тысяч пунктов зарядки электромобилей.

Городские власти планируют выделять гранты для размещения зарядных устройств в жилых комплексах. Полностью перевести все автомобили на использование чистой энергии в стране собираются к 2040 году.

Кроме того, чтобы снизить выбросы углерода, в Сингапуре собираются посадить миллион деревьев, расширить сеть велосипедных дорожек, построить железные дороги и сократить количество отправляемых на свалки отходов на 20% в течение пяти лет.

Ранее сингапурский банк DBS объявил о намерении запустить биржу для торговли криптовалютой. Участвовать в торгах на ней смогут только институциональные и аккредитованные инвесторы.