Киркоров представил клип своей подопечной из Молдавии для Евровидения

Москва, 5 марта. Певец Филипп Киркоров показал клип своей подопечной Натальи Гордиенко на песню Sugar, с которой певица поедет покорять вокальный конкурс «Евровидение-2021» от Молдавии.

Клип появился на официальном YouTube-канале Евровидения и собрал уже более 70,3 тыс. просмотров. В соцсетях Киркорова поддержали поклонники.

«Очень ярко и сладко. Конфетка Гордиенко супер, очень красивая!» — пишут в комментариях.

«Филипп, огромной удачи вам с Натальей и вашей командой на Евровидении!» — желают поклонники.

«Удачи, будем держать за вас кулачки», — пишут пользователи.

Участника Евровидения-2021 от России будут выбирать с помощью всенародного голосования 8 марта в специальном шоу на Первом канале, сообщает «Царьград».

Группа Little Big, которая должна была представить Россию на конкурсе в 2020 году, ранее заинтриговала поклонников, намекнув на возможное участие в отборе в этом году.