Сенат США может выделить $30 млрд на производство чипов

Вашингтон, 5 марта. Американское правительство планирует профинансировать развитие отрасли производства чипов на 30 млрд долларов.

Сенат США рассматривает возможность включения в новый законопроект «О повышении конкурентоспособности против Китая» 30 млрд долларов, которые будут направлены на усовершенствование чиповой промышленности страны. Об этом сообщает Reuters.

Законодатели намерены довести до голосования пакет, включающий в себя стимулирование технологического сектора США. Источник утверждает, что пакет, скорее всего, будет содержать положения, ограничивающие доступ Китая к американским рынкам капитала, что является политикой администрации бывшего президента США Дональда Трампа против Пекина.

Пресс-секретарь Сената США Чак Шумер заявил, что в прошлом месяце поручил законодателям разработать новый законопроект для повышения конкурентоспособности США против Китая. Он будет основан на законодательстве, которое он и сенатор-республиканец Тодд Янг предложили в прошлом году.

Этот проект поможет обеспечить финансирование в размере 100 млрд долларов для стимулирования исследований в ключевых технологических областях, от искусственного интеллекта до квантовых вычислений и полупроводников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка «больше не будет свергать режимы и продвигать демократию силой, поскольку это не приносит результата».