Тодоренко разгорячила Топалова фотографией в бикини 

Москва, 5 марта. Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Регина Тодоренко и Влад Топалов словно в доказательство своего неофициального статуса обменялись в соцсетях пылкими сообщениями. Фото жены в купальнике так завело супруга, что певец захотел ее «немного сожрать».

Звездная пара счастлива в браке уже несколько лет. Несмотря на слухи о разводе, появляющиеся время от времени в желтых СМИ, Топалов и Тодоренко все еще остаются одной из самых гармоничных пар.

На днях 30-летняя телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует на фоне лазурного моря. Фото было сделано во время отдыха. Тодоренко надела черное бикини, поверх которого накинула белоснежную рубашку. В публикации звезда рассуждала о том, что не все ее подписчики могут признаться в том, что счастливы.

Муж телеведущей не оставил снимок без внимания, завалив ее комплиментами.

«Можно побольше такого?» — обратился Топалов к супруге в комментариях.

«Я дома тебе покажу», — пообещала Тодоренко.

Судя по всему, ответ супруги только еще сильнее разгорячил музыканта.

«О да! Вот это я понимаю фоточки пошли! Клевая! Хочется тебя обнять и немного сожрать», — написал он еще один комментарий.

Поклонники разделили восторги певца, оставив массу комплиментов телеведущей.

«Влад, согласна с вами — хочется побольше таких фото. У вас красивая жена. Фото огонь. Нет нечего пошлого, это красиво, нежно и сексуально», — пишет пользователь под ником zgalaktionova.

«Регина всегда такая красивая, всегда разная и прекрасная», — добавила shorolskaya.

Весной 2018 года Топалов в качестве приглашенного гостя стал соведущим Тодоренко в программе «Орел и решка. Россия». Вскоре стало известно, что у пары закрутился роман. 25 июля 2018 года музыкант опубликовал снимок в Instagram с подписью «Согласна?», на которой Регина показывает обручальное кольцо. Спустя три месяца пара сыграла скромную свадьбу. Уже значительно позже они устроили роскошную вечеринку в Италии. Через год после бракосочетания у супругов родился сын Майкл.