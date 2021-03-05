Самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп запустят на Байкале

Москва, 5 марта. Глубоководный нейтринный телескоп класса мегасайенс запустят на Байкале 12 марта. Установку строили с 2015 года, сообщили в Минобрнауки России.

Строительство установки на 106 километре Кругобайкальской железной дороги велось международной коллаборацией Baikal-GVD под патронажем ученых из Института ядерных исследований РАН и Объединенного института ядерных исследований. Детектор нейтрино находится на расстоянии 3,6 км от берега на глубине 1,1 км.

«Торжественный запуск глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал станет одним из ярких, флагманских мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации. Это результат интенсивной работы международного коллектива ученых при ведущей роли Минобрнауки России, Объединенного института ядерных исследований и Российской академии наук», — цитирует министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова газета «Известия».

Министр считает, что самый большой глубоководный нейтринный телескоп в Северном полушарии будет магнитом для талантливых ученых со всего мира.

Телескоп «Байкал» займется исследованием потоков нейтрино, которые пронизывают планету с Южного полюса и до Северного полушария и выходят в районе озера Байкал. Наряду с антарктической установкой получится создать полную объемную картину потоков сверхэнергичных частиц.