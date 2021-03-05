«Оргазмов не видать»: украинская чиновница уволилась после поста о поломке вибратора

Киев, 5 марта. Советница председателя ЦИК Украины Анжела Еременко уволилась после поста о поломке своего вибратора.

Ранее Еременко пожаловалась своим подписчикам, что ей подарили на День святого Валентина вибратор, однако он сломался и оставил ее без оргазмов. Чиновница рассказала долгую историю поломки своей секс-игрушки. Дело в том, что вибратор сломался, так и не прикоснувшись к прекрасному. Пользователи обрушились на Еременко с критикой и назвали ее извращенкой, передает «Страна.ua».

«Я уволилась из ЦИК. Во-первых, потому что быть открытой и шутить над тем, что я хочу — для меня важнее любой должности, поэтому еще в понедельник я написала заявление. Во-вторых, потому что та команда коммуникации, которую удалось построить, должна продолжить свое дело, не подвергаясь рискам новых вбросов и атак, а через меня это делать очень легко», — констатировала госслужащая.

Она написала, что не понимает, почему общество осуждает взрослую 30-летнюю женщину за открытые разговоры о своих желаниях. Еременко отметила, что госслужба не нуждается в новых людях с новым мышлением. При этом в конце своей речи украинка похвасталась, что секс-шоп прислал ей новый вибратор.

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