YouTube выдвинул условия для разблокировки канала Трампа

Вашингтон, 5 марта. Канал экс-главы США Дональда Трампа будет разблокирован на YouTube после снижения риска насилия со стороны его сторонников.

Чтобы разблокировать канал Трампа, администрация видеохостинга должна убедиться, что риск насилия со стороны сторонников бывшего президента США снижен. Пока что усиленная охрана Капитолия говорит об обратном, заявила генеральный директор YouTube Сьюзан Войчики.

«Канал остается закрытым, потому что мы видим риск подстрекательства к насилию. Мы снимем ограничения с канала, когда определим, что риск насилия снизился», — заявила Войчики.

Социальная сеть Twitter не вернет экс-президенту США Дональду Трампу доступ к аккаунту даже в случае, если он победит на выборах в будущем. Такое заявление сделал представитель соцсети. Аккаунт Трампа был заблокирован для предотвращения вспышек насилия в стране после штурма Капитолия сторонниками республиканца.