Ксения Бородина описала идеального зятя

Москва, 5 марта. Экс- телеведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина уже точно знает, каким бы хотела видеть избранника своих дочерей.

Телезвезда воспитывает двух дочек: 11-летнюю Марусю и пятилетнюю Теону. Мама активно занимается развитием девочек, подробно рассказывая об их взросление на страницах Instagram. В четверг, отвечая на вопросы подписчиков, Ксения рассказала, какого зятя хотела бы видеть в будущем.

Одна из читательниц поинтересовалась, важно ли для Бородиной, чтобы женихи ее дочек хорошо зарабатывали.

«Девочки сами будут решать. Я смогу только дать совет. Деньги — это не страшно. Главное, чтобы он целеустремленный, не ленивый и шел к этому, чтобы хорошо заработать. А не на печи сидел», — сообщила телеведущая.

Сама Бородина замужем была дважды. Впервые она сыграла свадьбу 2008 году с бизнесменом Юрием Будаговым, от которого родила Марусю. Брак был недолгим, пара развелась спустя два года. В 2015 году Ксения обручилась с Курбаном Омаровым, ставшим отцом Теоны.

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ обдумывает идею нового мистического проекта, в который хочет пригласить ведущими Ксению Бородину и Ольгу Бузову. Пока еще телеканал разрабатывает идею шоу и его концепцию. Подобные программы, как отмечают эксперты, имеют успех у телезрителей. Это подтверждают рейтинги еще одного шоу на ТНТ «Битва экстрасенсов».