«Калашников» выпустит страйкбольный автомат на базе АК-12

Москва, 5 марта. Группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») планирует выпустить страйкбольное оружие на базе автомата АК-12, сообщили в ГК.

«Проект страйкбольного автомата на базе АК-12 еще не дошел до стадии массового выпуска, но на прошедшей в феврале тематической выставке для любителей страйкбола мы показали рабочий прототип изделия, которое постараемся вскоре выпустить на рынок ограниченной партией», — цитирует сообщение компании ТАСС.

В страйкбольном автомате планируют максимально использовать компоненты АК-12.

Разработка АК-12 осуществлялась в инициативном порядке с июня 2011 года под руководством главного конструктора «Ижмаша» Владимира Злобина на основе наработок за предыдущие десять лет. В 2011 году завершена сборка и начаты испытания первого опытного образца автомата Калашникова пятого поколения с рабочим названием АК-12. Оружие было впервые показано в январе 2012 года.

Ранее сообщалось, что специалисты «Калашникова» провели глубокую модернизацию АК-12 калибра 5,45 миллиметра. Автомат был модернизирован с учетом пожеланий российских военных и получил более эргономичный приклад, новую рукоять и прицельные приспособления.