Преимущества новой брони для российских боевых машин назвали в ВПК

Москва, 5 марта. В России создают броню, которая снизит вес боевых машин и повысит их водоходность, сохранив прочностные характеристики, сообщили в ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК).

Гендиректор ВПК Александр Красовицкий отметил, что в работе по уточнению ключевых моментов программы разработки и освоения производства сталей для бронетехники участвовал Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени Бардина.

«Уже в ближайшие месяцы мы готовы изготовить образцы броневых элементов из новых марок стали и приступить к их испытаниям на базе «Завода корпусов», — сообщил Красовицкий РИА Новости.

По его словам, сейчас ведется пять научно-исследовательских работ по разработке броневых и конструкционных сталей. Они позволят существенно уменьшить массу боевых машин и сохранить уровень защищенности.

Портал INFOX сообщил, что в обозримом будущем танки Т-14 «Армата» усилят армии других государств. На них уже оформлен «рекламный паспорт», и вскоре экспортный вариант «Арматы» будет представлен на суд потенциальных покупателей.

Поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв» усиливают боевой потенциал Вооруженных сил РФ. К такому выводу ранее пришли эксперты американского издания The National Interest.