Россиянки стали чаще откликаться на вакансии грузчиков и строителей

Москва, 5 марта. Россиянки все чаще стали откликаться на вакансии строителей, грузчиков и машинистов. Особенно интерес возрос среди женщин в возрасте от 18 до 25 лет, сообщает сервис «VK Работа».

На такие вакансии приходится восемь процентов откликов от женщин. В сравнении с 2020 годом россиянки стали на 457 процентов чаще обращать внимание на предложения в сфере строительства, на 189 процентов возросло количество откликов на вакансию машиниста, на 124 процента — инженера, сообщает РИА Новости.

В строительной сфере россиянки чаще всего отправляют резюме на вакансии отделочников, маляров, плотников, штукатуров и проектировщиков.

Каждый второй опрошенный мужчина в России высказался за то, чтобы женщины не работали совсем. Согласна с этим лишь каждая пятая жительница РФ, сообщает «Царьград».

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