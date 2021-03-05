Алексей Пушков объяснил, чем грозит Германии отказ от строительства «СП-2»

Москва, 5 марта. Отказ от российского проекта «Северный поток — 2» грозит Германии потерей политического веса в Евросоюзе, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Парламентарий в своем Telegram-канале выразил мнение, что «СП-2» стал для Берлина не только энергетическим и финансовым проектом, но и получил большую политическую значимость.

«Фактически идет проверка способности ведущей страны Европы дать отпор Вашингтону хотя бы по одному вопросу, который относится исключительно к ее компетенции», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что речь идет не о всей Европе, поскольку польско-балтийская часть Евросоюза с Румынией не задумываясь отдали бы Вашингтону «весь европейский суверенитет».

«Речь идет о политическом весе и национальном достоинстве Германии. Уступи она Вашингтону в споре о «Северном потоке — 2», и ее авторитет в Евросоюзе сильно пострадает. Плюс в Европе ширится убеждение, что на США уже нельзя полагаться так, как прежде. А потому надо создавать на будущее более прочные основы своего существования, которые не будут зависеть от США», — уточнил Пушков.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от северо-западного побережья России до Германии. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд стран ЕС. Вашингтон выступает противником «СП-2», так как хочет навязать Европе собственный сжиженный природный газ (СПГ).

В январе 2020 года строительство «Северного потока — 2» было временно приостановлено из-за угрозы санкций США. Ограничительные меры касались компаний, которые осуществляют строительство газопровода, а также фирм, оказывающих им страховую и юридическую поддержку. Минфин США в январе 2021 года сообщил о расширении санкций против проекта. Под ограничения попали российский трубоукладчик «Фортуна» и компания, владеющая судном.

В Германии неоднократно указывали, что Брюссель обязан отреагировать на американские санкции, которые направлены против европейских компаний из-за реализации российского проекта. В частности, немецкие журналисты подчеркивали, что Вашингтон уже давно перешел красную черту в вопросе экономических ограничений, которые фактически незаконны с точки зрения юридической составляющей.

В минувший четверг, 4 марта, топ-менеджер немецкого концерна Uniper, являющегося финансовым партнером проекта марта, объявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 98%.