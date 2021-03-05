Авиакомпании просят ЕС смягчить правила возврата средств пассажирам

Брюссель, 5 марта. Представители европейских авиакомпаний заявляют, что власти должны пересмотреть действующие правила возврата средств пассажирам.

Аудиторы ЕС и Европейская комиссия начали исследования прав авиапассажиров, что побудило ряд авиакомпаний обратиться к правительству с просьбой пересмотреть правила возврата денег путешественникам. В начале пандемии COVID-19 перевозчики стремились приостановить действие правил ЕС, требующих возврата средств за отмену рейсов. Вместо этого они выдавали клиентам ваучеры, поскольку сотни тысяч рейсов были приостановлены.

Европейские аудиторы начали расследование в среду, чтобы оценить, защищала ли Европейская комиссия и исполнительная власть ЕС права авиапутешественников или тех, кто бронировал рейсы во время кризиса.

«Наш аудит проверит, не были ли нарушены права миллионов авиапутешественников в ЕС в борьбе за спасение борющихся авиакомпаний», — рассказала глава аудита Аннеми Туртельбум.

Однако отраслевой орган Airlines for Europe, представляющий интересы крупных авиаперевозчиков, заявил, что действующие правила должны быть изменены. В апреле прошлого года правительства 12 стран ЕС призвали комиссию приостановить действие правил, вынуждающих пострадавшие от коронавируса авиакомпании предлагать полные возвраты за отмененные рейсы вместо ваучеров для будущих поездок.

«Это также в интересах всех,чтобы сделать регулирование устойчивым к кризису в будущем. Это должно включать отсроченное возмещение расходов путешественников, когда кризис систематически нарушает авиаперелеты», — говорится в заявлении авиакомпании Европы.

Комиссия заявила в понедельник, что она расследует практику авиакомпаний в отношении отмены рейсов и возврата средств.

«Мы ожидаем, что авиакомпании должным образом будут информировать пассажиров об их правах, когда рейс должен быть отменен, и обеспечат, чтобы все клиенты авиалиний, которые хотят получить возмещение, могли его получить», — говорится в заявлении комиссара юстиции ЕС Дидье Рейндерса.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что авиапассажиры в России смогут пользоваться интернетом на коротких рейсах.