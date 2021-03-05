Петиция за возврат Джонни Деппа к роли Джека Воробья собрала нужное число подписей

Лос-Анджелес, 5 марта. Петиция, в которой фанаты требуют вернуть американского актера Джонни Деппа во франшизу «Пираты Карибского моря», собрала полмиллиона подписей.

В ноябре 2020 года поклонники исполнителя роли пирата Джека Воробья создали петицию, в которой поставили цель собрать 500 тыс. подписей. Об этом сообщает портал CinemaBlend. Они посчитали, что этого будет достаточно для того, чтобы повлиять на решение боссов Walt Disney и вернуть Джонни Деппа во франшизу «Пираты Карибского моря». Теперь же отметка сместилась и новая цель фанатов актера — 1 млн подписей. Однако достижение этого показателя может затянуться, поскольку на сбор полумиллиона подписей ушло четыре месяца.

Студия Walt Disney убрала Джонни Деппа с роли пирата Джека Воробья и намерена перезапустить известную кинофраншизу. Причина такого решения — судебные разбирательства актера и его бывшей жены Эмбер Херд. Пара официально развелась в 2017 году, но до сих пор выясняет отношения. Девушка обвиняла своего супруга в домашнем насилии, а затем газета The Sun опубликовала статью, в которой требовала снять Деппа с роли волшебника Геллерта Грин-де-Вальда.

Сам актер не выдержал клеветы в свой адрес и подал в суд, но, судья посчитал, что издание говорило правду, когда называло Джонни Деппа насильником. Артист заявил, что намерен подать апелляцию и поблагодарил всех за поддержку. Однако студии, опасаясь за возможный ущерб репутации, разорвали контракты с «Джеком Воробьем».

Федеральное агентство новостей рассказало, что студия Warner Bros. может уволить Эмбер Херд.