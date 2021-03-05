Ряд министерств и корпораций Мьянмы попали под санкции США

Вашингтон, 5 марта. Минторг США ввел в отношении Мьянмы новые санкции из-за переворота в стране.

В санкционный список Министерства торговли США попали министерство обороны, министерство внутренних дел, а также контролируемые военными корпорации Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited. Соединенные Штаты также ужесточают режим контроля за экспортом в отношении Мьянмы.

«США по-прежнему полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных <...> в отношении мирных протестующих. <...> Власти США продолжат привлекать к ответственности виновных в перевороте», — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты также в очередной раз продлили санкции против Зимбабве. Вашингтон оправдал этот шаг беспокойством о состоянии демократии в африканской стране. Американский президент Джо Байден обратился к Конгрессу и заявил, что в 2020 году в Зимбабве произошло несколько случаев нарушений прав человека. При этом он увидел в республике «угрозу» для внешней политики Белого дома.