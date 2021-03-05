Депутат Рады призвал украинцев готовится к голоду из-за саботажа Зеленского

Киев, 5 марта. Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива уверен, что Украину ждет голод из-за провальной политики властей во время пандемии коронавируса.

Политик на своей странице в Facebook обвинил команду президента Украины Владимира Зеленского в саботаже и провале вакцинации, что станет причиной третьей волны COVID-19, а значит нового локдауна.

По словам Кивы, уже сейчас украинское правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем готовит новые запреты. Это, считает парламентарий, «окончательно убьет средний и малый бизнес».

«Готовимся к голоду!» — подытожил Кива.

В минувший четверг Шмыгаль допустил введение нового локдауна в стране на фоне третьей волны коронавируса. Он констатировал, что рост заболеваемости COVID-19, фиксируемый на территории Украины, сигнализирует о начале третьей волны распространения инфекции. Жесткие ограничения планируется вводить в регионах, которые попадут в «красную зону».

Призывая население страны активно вакцинироваться, Зеленский в начале недели сделал себе прививку от коронавируса препаратом индийского производства Covishield. Именно этим препаратом проводится массовая вакцинация на Украине.

Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил ранее, что препарат из Индии за неделю получили всего 4,9 тыс. украинцев. Всего в страну ввезли 500 тыс. доз вакцины. Согласно озвученным парламентарием данным, ежедневно вакцинируются порядка 600 украинцев. А при таких темпах, по словам Гончаренко, Украине понадобится 200 лет, чтобы привить от коронавируса всех граждан.