Xiaomi и Redmi представят в России четыре новых смартфона

Пекин, 5 марта. Китайский производитель Xiaomi и его дочерняя компания Redmi представят на российском рынке четыре новых модели смартфонов, сообщает в Twitter проект Xiaomi Firmware Updater.

Xiaomi под собственным брендом выпустит упрощенную версию флагмана Mi 11 — Mi 11 Lite. Устройство будет представлено в двух версиях с поддержкой 4G и 5G. Вероятно, смартфон получит 6,67-дюймовый экран, а также будет иметь емкий аккумулятор, тройную камеру, чип Snapdragon 732G и операционную систему Android 11 с предустановленной оболочкой MIUI 12.

Redmi представит смартфоны с аналогичными серии K40 характеристиками под брендом Poco. В России ожидается появление Poco X3, X3 Pro и X3 Pro+.

Точные даты выхода новинок в продажу не раскрываются.

Ранее Xiaomi представила бюджетные TWS-наушники AirDots 3. Новинка получила улучшенные характеристики и множество полезных функций.