Маша Малиновская обвинила мужчин в лицемерии 

Москва, 5 марта. Телеведущая Маша Малиновская высказалась о двойных стандартах в обществе. По мнению теледивы, мужчины, обвиняющие женщин в меркантильности, просто лицемеры.

На своей странице в Instagram Малиновская посетовала, что в одном из интервью ей задали вопрос о том, готова ли она встречаться «с бедным парнем без амбиций».

«Подразумевая вероятно, что я алчная bitch, раз не хочу бомжа с теплотрассы (даже если это очень хороший человек», — добавила телеведущая.

В ответ она задалась вопросом, почему у мужчин не спрашивают — «встречались бы они с некрасивой девушкой». У своих подписчиков она также поинтересовалась, «почему нет мужских журналов с фотографиями некрасивых, но очень хороших женщин».

«Не кажутся ли вам претензии мужчин, обвиняющих женщин в меркантильности, лицемерием? Что ж, если женщина, которая мечтает об умном и богатом — «продуманная сука», то давайте придумаем название и для мужчин, которые мечтают об ухоженных красотках», — обратилась она к поклонникам.

Пост звезды вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Дамы, в основном, поддержали Малиновскую, добавив, что и сами не готовы встречаться с несостоявшимися в жизни «нытиками».

Мужчины же, по большей части, пришли в ярость. Часть из них посчитала, что Малиновская назвала «швалью с улицы» всех, кто работает на обычной работе. Другие перешли к оскорблениям, заявив, среди прочего, что и так все девушки некрасивы без косметики.

За телеведущую вступился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с Пятым каналом он отметил, что частично согласен с Малиновской, хотя, по его мнению, внешность это не самое главное.

«У некоторых некрасивых людей есть невероятная харизма. Я встречал потрясающих женщин, которые в общем понимании некрасивые, но у них фантастическая энергетика. То же самое бывает и у мужчин, я считаю, что все должны ухаживать за собой», — заявил он.

При этом продюсер подчеркнул, что крепкие отношения возможны в паре, если партнеры находятся на равных.

«Если вы хотите, чтобы ваша жена была крутая, то вы должны соответствовать ей, тянуться, стремиться к ней» — подчеркнул Пригожин.

Ранее Малиновская рассказала, кто на самом деле является отцом ее ребенка. По словам звезды, после развода с Денисом Давитиашвили в ее жизни был очень тяжелый период. Все изменилось, когда она встретила нового возлюбленного. Мужчина хотел сына, и пара завяла ребенка. К несчастью для Малиновской, сказка исчезла, когда она узнала, что ее спутник женат.