Ученые открыли новую нетоксичную замену морфию

Москва, 5 марта. Ученые Курчатовского института создали анальгетик, который не уступает морфию по своим свойствам, но не вызывает привыкания и не токсичен.

Обезболивающее действие основано на эффекте нейропептида энкефалина. Специалисты с помощью аминокислоты бета-аланина смогли сделать энкефалин устойчивым к воздействию ферментов, что увеличило время его обезболивающего воздействия с 30 до 180 минут.

Обезболивающий эффект препарата ученые проверили с помощью стандартного опыта «отдергивания хвоста» на крысах. Показатели одной из модифицированных форм энкефалина почти совпали с морфином, другой — оказались выше.

Тест на острую токсичность оказался отрицательным. Эксперименты показали, что вещество не приводит к нарушениям памяти или поведения и не вызывает зависимости, сообщает газета «Известия».

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Граждане России не были ущемлены в доступе к вакцине от коронавируса из-за поставок за границу. Об этом ранее сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.