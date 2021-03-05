Россия впервые пережила кризис лучше остального мира

Москва, 5 марта. РФ вышла из кризиса лучше, чем мир в целом, впервые в постсоветском периоде, следует из макроэкономического исследования института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ).

По итогам 2020 года российский ВВП снизился на 3,1%, что хуже результата кризисного 2015 года, когда показатель уменьшился на 2%. Но в 2009 году падение составляло 7,8%.

«Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике (минус 3,5% по предварительным оценкам Международного валютного фонда): впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен», — говорится в бюллетене ВШЭ.

Специалисты отметили, что смягчить падение экономики помогли антикризисные меры, действие бюджетного правила и политика таргетирования инфляции.

Ранее экономист Сергей Алексашенко заявил, что для российской экономики 2021 год будет точно лучше 2020-го, сообщает INFOX. По мнению специалиста, вакцинация сработает, что поможет восстановлению экономики. Эксперт уточнил, что Россия развивающаяся страна, в которой сфера услуг развита меньше, чем на Западе, но лучше, чем в Африке. Поэтому удар пандемии коронавируса по российской экономике был слабее, чем по западной.

Экономист Сергей Жаворонков накануне назвал три варианта решения проблемы роста цен в России, среди которых снижение налоговой нагрузки и импорт без ограничений.