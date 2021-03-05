Вышедший на свободу скопинский маньяк не раскаялся в преступлениях

Саратов, 5 марта. Отбыв за решеткой 17 лет Виктор Мохов не раскаялся в совершенных преступлениях, следует из характеристики администрации исправительной колонии Саратовской области.

Виктор Мохов, больше известный как скопинский маньяк, вышел из тюрьмы и тайно был переправлен в Рязанскую область. Однако до своего родного городка он не доехал. Бывшая пленница маньяка Екатерина Мартынова заявила, что Мохов «делает крюк» через Москву, чтобы поучаствовать в записи телешоу.

Как сообщили в исправительном учреждении, где 70-летний Мохов отбывал наказание, он не раскаялся в совершенных преступлениях. За время пребывания осужденный зарекомендовал себя как человек, за поведением которого «необходим постоянный контроль».

«По складу характера скрытен, хитер и лжив. В своем преступлении не раскаивается и не осознает общественной опасности содеянного», — пишет РЕН ТВ.

В 2000 году Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек, которых запер в подвале под сараем. Негодяй пытался создать с детьми семью. Он насиловал пленниц, бил их шлангом, морил голодом и травил слезоточивым газом. Помимо этого, мужчина обустраивал их жилище, дважды помогал принимать роды и приносил девушкам книги. Так продолжалось до 2004 года, когда маньяк взял одну из жертв в гости. Тогда девушка передала соседке Мохова записку с просьбой о помощи.

Почему Мохова необходимо вернуть за решетку и как это сделать, ранее рассказал депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Виталий Милонов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.