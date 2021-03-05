Германия может заплатить 2,4 млрд евро ради закрытия АЭС

Берлин, 5 марта. Немецкое правительство согласилось выплатить атомным операторам 2,4 миллиарда евро в качестве компенсации за досрочное прекращение работы АЭС.

Власти Германии решили вывести из эксплуатации некоторые атомные электростанции. Об этом сообщает Reuters. Правительство опасается за ситуацию с АЭС после того, как в 2011 на «Фукусиме-1» произошла ядерная катастрофа. Политики намерены закрыть несколько крупных предприятий и хотят ускорить график, чтобы к 2022 году они прекратили свою деятельность.

В 2016 году Конституционный суд Германии постановил, что отказ от ядерной энергетики является законным, но потребовал компенсации операторам. В ноябре 2020 года суд вновь признал вину немецкого правительства в нарушении законодательства.

Журнал Frankfurter Allgemeine утверждает, что компании получат компенсацию в размере 2,4 млрд евро. Однако пока неясно, как эта сумма, которая будет получена за счет налогоплательщиков, будет разделена между операторами RWE, EnBW, E. ON и Vattenfall.

Министерство окружающей среды Германии и RWE отказалось от комментариев.

В Федеральном агентстве новостей рассказали, что неиспользованную часть кредита на БелАЭС могут направить на инвестпроекты.