Skoda объявила о сокращении рабочих мест в 2021 году

Прага, 5 марта. Volkswagen Skoda Auto планирует сократить административные рабочие места на 2% в 2021 году, и при этом руководство не планирует увольнять сотрудников.

Автомобильный производитель хочет сократить административный штат в Чехии. Об этом сообщает Reuters. Руководство при этом не планирует увольнения, оно решило не заменять сотрудников, которые по своей воле покинут компанию. Компания Skoda является крупнейшим экспортером Чешской Республики. На сегодняшний день в ней работает около 42 тыс. человек по всему миру, и большая часть рабочих мест находится внутри страны.

Руководство компании отказалось сообщить подробную информацию о своем местном штате или о том, сколько должностей являются административными. Агентство CTK News оценило численность сотрудников Skoda в Чехии в 34 тыс. человек.

«В этом году мы сможем сократить наш административный персонал на 2% благодаря развитию демографической кривой и естественной флуктуации. Мы стремимся достичь этого, не увольняя людей по организационным причинам», — сказал пресс-секретарь Skoda Томас Котера.

В четверг, 4 марта, профсоюзы Skoda заявили, что компания планирует сокращать «косвенный» персонал, то есть тех, кто не участвует в реальном производстве. Ежегодно численность штата будет уменьшаться на 5% в течение трех лет, вплоть до 2023 года. В Skoda отказались комментировать эту цифру.

Ранее в Федеральном агентстве новостей сообщили, что с марта российских автовладельцев ожидают новые штрафы.