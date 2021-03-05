Британия и США могут ввести новые антироссийские ограничения

Вашингтон, 5 марта. Великобритания и США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против РФ, обвиняя ее в использовании химического оружия, сообщило со ссылкой на источники Bloomberg.

По данным агентства, рассматриваются разные варианты санкций, от персональных ограничительных мер в отношении российских бизнесменов до связанных с суверенным долгом России рестрикций.

Лондон намерен побудить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) оказывать давление на Москву. Вопрос возможных санкций в отношении РФ британские власти в ближайшие недели собираются обсудить с союзниками в Европе.

США планируют ввести масштабный пакет ограничительных мер в отношении России, если Москва не согласится на некоторые условия, в том числе не даст гарантии, что она откажется от якобы применения химоружия и не допустит на объекты его предполагаемого хранения инспекции.

Санкции против российских бизнесменов президент США Джо Байден может ввести в рамках «Акта Магнитского». Если Вашингтон вновь заподозрит Москву в «нарушении запрета на использование химоружия», США могут прибегнуть к рестрикциям в отношении суверенного долга России, если на такие же меры пойдут в Европе.

Ранее экономист Руслан Гринберг предположил, что новые санкции в отношении России в сочетании с нестабильным состоянием экономики могут вызвать рост курса доллара до 80 рублей, сообщает Infox.ru. По курсу рубля, по его словам, ударят любые санкции, и точечные и какие-либо другие.