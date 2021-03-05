Moderna и IBM объединяются ради данных о распространении вакцины COVID-19

Вашингтон, 5 марта. Производители вакцин Moderna Inc и IBM Corp заявили, что будут работать вместе над технологиями отслеживания введения вакцины от коронавируса.

Компании сосредоточатся на использовании технологий, чтобы помочь властям и поставщикам медицинских услуг решить проблему потенциальных сбоев в цепочке поставок посредством обмена информацией. Об этом сообщает Reuters.

Организации также могут использовать инструмент IBM Digital Health Pass, который позволяет проверять учетные данные здоровья сотрудников, клиентов и путешественников, об этом говорится в совместном заявлении производителей вакцины.

В начале этого года компания Salesforce.com Inc в рамках большой коалиции по оцифровке записей вакцинации COVID-19 заявила, что она запускает новый продукт, чтобы помочь правительствам и поставщикам медицинских услуг поддерживать и управлять такими записями.

Ранее в Федеральном агентстве новостей рассказали, что ученые открыли новые блокирующие коронавирус препараты.