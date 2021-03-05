Жительница Нью-Йорка потрясла TikTok тревожным открытием 

Нью-Йорк, 5 марта. Жительница Нью-Йорка Саманта Хартсоу сделала неожиданное и весьма пугающее открытие, обнаружив за зеркалом в ванной проход в заброшенную квартиру.

Саманта стала звездой TikTok, устроив шокирующий тур в видеосаге из четырех частей по своей квартире. Первый клип, в котором Хартсоу анонсировала тревожные новости, пользователи платформы просмотрели 7,5 млн раз.

На записи девушка рассказывает, что живет в своей нью-йоркской квартире, в которой ей всегда холодно. Даже если на улице тепло. Она выяснила, что причиной является сквозняк. Проследив за ветром, Саманта выяснила, что холодный воздух выходит из дверного проема ванной комнаты, а также от зеркала.

«И я понимаю, что зеркало движется», — потрясенно рассказала Хартсоу, пообещав открыть секрет во второй части своих «приключений».

Во втором ролике видно, как Саманта снимает зеркало, за которым открывается проем, выходящий в недостроенную комнату. Рядом с ней стоял ее приятель Джон, у которого возникли сомнения: вдруг квартира за стеной вовсе не заброшенная, и кто-нибудь там живет.

«Самое странное в этом, что они не заделали проем ни с одной стороны от этой дыры. Мне нужно войти и выяснить, что находится по ту сторону моей ванной», — рассказывает на видео Саманта.

Девушка облачилась в маску и перчатки, взяла фонарик и молоток для самообороны. Изрядно постаравшись, она все же пролезла сквозь дыру в стене.

В последнем видео Хартсоу показала, что же оказалось по ту сторону стены. Перед ней открылась квартира, в которой кто-то делал капитальный ремонт. Внутри она обнаружила мешки для мусора и бутылку с водой как единственные очевидные «признаки жизни».

Девушка воспользовалась возможностью, чтобы запереть то, что, по всей видимости, было парадным входом в заброшенную квартиру. Затем, уже вернувшись в свою квартиру, Саманта с гордостью заявляет, что «выжила».

«Завтра будет очень весело звонить моему домовладельцу!» — пошутила Саманта, устанавливая зеркало в своей ванной на место.

Пользователи соцсетей, комментируя видео девушки, чаще всего сравнивали происходящее с сюжетом слэшера Candyman, выпущенного в 1992 году (ремейк картины выйдет в августе 2021-го). Фильм ужасов рассказывает о чикагском маньяке по прозвищу Кэндимэн, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам.