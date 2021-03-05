Пирс Морган обвинил Меган Маркл в клевете против королевы Британии

Лондон, 5 марта. Принц Гарри и его жена Меган Маркл дали интервью для телеведущей Опры Уинфри, в ходе которого герцогиня Сассекская назвала королеву Британии Елизавету II лгуньей.

Ведущий программы «Доброе утро, Британия» Пирс Морган обвинил Маркл в том, что она назвала королеву лгуньей. В сети был представлен новый тизер интервью Гарри и Меган для Опры, которое выходит в эфир в США в это воскресенье. В опубликованном фрагменте Меган назвала королевскую семью «фирмой», отвечая на вопрос телеведущей о том, как Букингемский дворец отреагирует на это интервью. Об этом сообщает Mirror.

«Я не знаю, с чего они решили, что спустя столько времени мы все еще будем просто молчать, если «Фирма» будет играть активную роль в распространении лжи о нас. Если это связано с риском что-то потерять, я имею ввиду..., многое, на самом деле, уже было потеряно», — заявила Маркл.

Пирс Морган не оставил эту реплику без внимания и резко ответил бывшей актрисе и модели через свой аккаунт в Twitter. Он назвал этот комментарий позорным.

«Давайте будем предельно ясны: новый тизер из фильма Опры — это нытье, и он показывает, что Меган Маркл прямо называет королеву Елизавету и принца Филиппа лжецами. Она сделала это в момент, когда он лежит в больнице в тяжелом состоянии. Это абсолютный позор», — подчеркнул Морган.

Он считает, что Маркл все еще думает, будто играет в кино.

Британские СМИ рассказали о «секретах» Елизаветы II. Во время интервью с Опрой Уинфри принц Гарри и его жена Меган Маркл могли поделиться многими моментами из королевской жизни.