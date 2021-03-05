Бундестаг продлил режим эпидемии национального масштаба в Германии

Берлин, 5 марта. Режим эпидемии национального масштаба продлен в Германии в связи с коронавирусом. Такое решение было принято большинством голосов в бундестаге.

За продление режима высказались 368 членов парламента, против — 293 депутата. Среди противников оказались правые из «Альтернативы для Германии», которые считают, что решение препятствует реализации конституционных прав людей.

Режим позволяет властям принимать решения в рамках борьбы с коронавирусом без привлечения бундесрата. Он действует с мая прошлого года, был продлен в ноябре.

Власти Германии планируют снимать ограничения по коронавирусу в пять этапов. Также планируется наращивать количество вакцин, пока прививки получили лишь пять процентов населения.

Немецкие политики высказались за введение безвизового режима с Россией. По их словам, мир в Европе невозможен без участия РФ, сообщает «Царьград».