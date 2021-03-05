«Вектор» выпустит 11 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона» в первой половине года

Москва, 5 марта. Центр «Вектор» планирует произвести 11 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в первой половине 2021 года. В феврале было выпущено 475 тыс. доз препарата.

В марте специалисты выпустят 1,5 млн доз «ЭпиВакКороны», после чего продолжится масштабирование производства, исходя из запросов граждан на прививку этим препаратом, пояснил гендиректор «Вектора» Ринат Максютов.

Другую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Ираке. Страна стала 45-й, где одобрили препарат к применению для своих граждан.

Доктор Александр Мясников спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России летом этого года. По его словам, противопоставить пандемии можно только вакцинацию, сообщает «Царьград».