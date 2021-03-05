Федор Добронравов шокирован новостью о смерти Марченко 

Москва, 5 марта. Актер Федор Добронравов потерял дар речи, узнав о смерти своего коллеги по сериалу «Сваты» Ивана Марченко.

О смерти актера, которому было всего 43 года, Добронравов узнал от журналистов портала Teleprogramma.pro.

«Простите пожалуйста. Я не знал. Я целый день работал сегодня. Только что пришел домой. Простите, пожалуйста, простите. Не могу говорить», — ответил он.

Марченко появился в шестом сезоне популярного сериала «Сваты», сыграв роль психотерапевта.

О смерти артиста сообщила в четверг пресс-служба студии дубляжа LeDoyen Studio. В сообщении отмечалось, что Марченко скончался «после длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью». По информации в СМИ, последние годы актер боролся с раком кости и перенес несколько курсов лечения и операцию.

Финал шестого сезона «Сватов» был показан в 2013 году. Поклонники проекта ждали продолжения картины и были обрадованы новостью о том, что съемки нового сезона все же начались. Однако позднее выяснилось, что завершить работу над сериалом так и не удалось.

Актриса Олеся Железняк, сыгравшая в ленте Ларису Буханкину, раскрыла, почему создатели проекта приняли решение завершить сериал. Она напомнила, что производством занималась студия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95». Часть седьмого сезона отсняли на Украине, однако из-за политических событий в этой стране многим актерам закрыли въезд.

Съемки удалось перенести в Белоруссию, но в работу вмешалась пандемия коронавируса. В итоге было принято решение закрыть сериал на шестом сезоне.