Платную регистрацию в аэропортах предложили ввести в России

Москва, 5 марта. «Аэрофлот» направил Минтрансу РФ предложение внести изменения в федеральные авиационные правила (ФАП), чтобы ввести услугу платной регистрации в российских аэропортах.

Из ФАП предлагают исключить обязанность авиакомпаний включать плату за регистрацию в аэропорту в стоимость билета, сообщает со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях газета «Известия».

Предложение «Аэрофлота» рассмотрела Росавиация. Ведомство указало на социально-негативные риски этой меры, отметил собеседник издания. В Минтрансе сообщили, что по данному вопросу никаких решений не принималось.

Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин отметил, что речь идет об исключении стоимости регистрации из тарифа. По его словам, тариф в настоящее время включает регистрацию на стойке в аэропорту, но все больше пассажиров пользуются онлайн вариантом прохождения оформления перед посадкой в самолет.

Источник издания уточнил, что предложенное нововведение позволило бы клиентам авиакомпаний выбирать: заплатить за регистрацию в аэропорту или сделать это онлайн бесплатно. Стоимость билетов в таком случае снизилась бы на величину расходов компаний по регистрации пассажира.

Согласно отчету Росавиации за январь 2021 года, пассажирские перевозки в среднем по стране упали на 53,3% в сравнении с отчетным периодом до пандемии. При этом грузовые перевозки в целом увеличились на 26,7%, международные — на 27,7%.