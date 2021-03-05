Союз птицеводов ожидает снижение цен на яйца в апреле

Москва, 5 марта. Цены на мясо птицы и яйца могут снизиться в период с апреля по май, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» генеральный директор национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

«Рассчитываем по тем факторам, которые мы видим сейчас, что к апрелю месяцу, а точнее уже в апреле–мае объемы производства стабилизируются, и не просто стабилизируются, а начнут расти», — отметил Лахтюхов.

Согласно его прогнозу, рынок начнет насыщаться весной, поэтому россияне смогут заметить снижение цен на эти продукты.

Стоимость на данную продукцию в России, по информации Росстата, росла с начала сентября до начала января. Цена на яйца снизилась в январе, однако в феврале стала снова возрастать. Цены на куриное мясо увеличиваются с конца сентября.

В Министерстве сельского хозяйства России заявили, что производство яиц и мяса птицы полностью восстановится к маю 2021 года. По словам представителей ведомства, это будет дополнительно способствовать стабилизации цен на данную продукцию.

На текущий момент на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения, отмечается в сообщении Минсельхоза. Это обусловлено ростом объемов потребления мяса птицы и яиц как наиболее доступных источников животного белка.