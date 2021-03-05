ЕС обвиняет Apple в нарушении антимонопольного законодательства

Брюссель, 5 марта. Еврокомиссия может начать антимонопольное расследование в отношении американской компании Apple после жалобы аудиостримингового сервиса Spotify.

Издание ТАСС сообщает, что Еврокомиссия через несколько месяцев может направить в Apple документ, в котором будут указаны их возможные нарушения европейского антимонопольного законодательства. Расследование против корпорации из США может начаться после того, как на них в 2019 году подал жалобу шведский аудиостриминговый сервис Spotify.

Его представители утверждают, что компания Apple несправедливо продвигает свой собственный музыкальный потоковый сервис, ущемляя при этом конкурентов. Это дело — одно из четырех, возбужденных антимонопольным органом ЕС против Apple в июне прошлого года. В обвинительном заключении ЕС обычно указывается, является ли штраф заслуженным, и что компания должна сделать, чтобы остановить антиконкурентную практику.

Spotify — музыкальный сервис, который конкурирует с Apple Music. Представители шведского приложения указали в жалобе, что американская корпорация неоправданно повышает тарифы для разработчиков в своем фирменном магазине AppStore. Как утверждают источники, из-за этого Spotify несет дополнительные расходы, что отражается на цене подписки. Заявители считают, что таким образом Apple пытается влиять на сторонних разработчиков, у которых нет альтернатив. Владельцы iPhone, MacBook и iPad могут загружать приложения только из фирменного магазина приложений.

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