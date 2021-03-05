Валерия выложила фото с неродной дочерью в день ее рождения

Москва, 5 марта. Певица Валерия поздравила старшую дочку супруга, продюсера Иосифа Пригожина от брака с Еленой Соколовой Данаю с днем рождения и выложила в Instagram редкое фото с ней.

Валерия и Пригожин счастливы в отношениях уже больше 16 лет. Пара не имеет общих детей, но с любовью относятся к наследникам друг друга от прошлых отношений. Однако СМИ сообщали, что у продюсера складываются не совсем гладкие отношения с собственными старшими детьми, которые тяжело переживали расставание родителей.

В четверг, 4 марта, Валерия поделилась редким фото, на котором запечатлена с Данаей в ресторане. Певица обратилась к дочери Пригожина от первого брака с теплыми словами и поздравлением с днем рождения.

«Даночка, с днем рождения, дорогая! Год был непростым для всех, и тебе пришлось нелегко. Пусть все плохое останется позади, а впереди ждут только победы! Будь здорова, счастлива, люби и будь любима!» — пожелала звезда.

Даная отреагировала на пост с помощью эмодзи в виде сердец. Подписчики восхитились красотой дочери Пригожина и отметили, что девушка похожа на отца. Многие писали Валерии теплые слова, отмечая ее заботу о даже о неродных детях.

«Прекрасная девочка. Всегда улыбается», «Даная — красавица! Ей бы в Голливуде сниматься», «Просто чудо, вся в маму», «Очень красивая девушка», «Вы очень мудрая мама! Вашей любви хватает на всех деток!», — писали поклонники.

В прошлом году сообщалось, что первую супругу Пригожина Елену и ее детей выселили из квартиры в Москве. Как сообщил Telegram-канал Mash, первая семья шоумена задолжала около четырех миллионов рублей по договору финансовой аренды.