Байдена обвинили в открытии границ для наркоторговцев

Вашингтон, 5 марта. Районы на американо-мексиканской границе стали более открытыми для преступников при новом президенте США Джо Байдене, заявил шериф округа Кочис в штате Аризона Марк Дэниелс.

По его словам, новая администрация, прекратив строительство стены на границе с Мексикой, оставила без внимания предназначенные для пограничников высокоскоростные дороги. В итоге у членов наркокартелей из-за отсутствия физического барьера на границе появилась возможность пользоваться удобными трассами и проникать вглубь страны.

«Мы буквально построили дороги для наркокартелей», — заявил Дэниелс.

Шериф отметил, что сдерживать наплыв нелегальных мигрантов и переправляющих через границу людей и наркотики контрабандистов в полной мере пограничные спецслужбы не в состоянии.

Федеральное агентство новостей писало о создании в США специального комплекса содержания несовершеннолетних нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. До 700 детей нелегальных мигрантов разместят в учреждении в Карризо-Спрингс, штат Техас.