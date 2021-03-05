Экономист назвал способы борьбы с ростом цен в России

Москва, 5 марта. Эксперт назвал три варианта решения проблемы роста цен в России, среди которых снижение налоговой нагрузки и импорт без ограничений.

«Стоить снижать вот каким образом. Снять существующие запреты на импорт», — заявил эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков в беседе с URA.RU.

Ранее, напомнил Жаворонков, существовала теория, что отечественное производство можно развивать за счет запрета импорта. Однако на деле подобные инициативы оборачиваются только ростом цен.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что Банку России «стоит не печатать столько денег», а российским властям не нужно повышать налоги, чтобы не было соблазна тратить лишние средства.

Жаворонков отметил, что с 2014 года рост цен в России составил более 65%, однако заплаты россиян не поднимались такими темпами.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил, что цены в России растут, главным образом, из-за чрезмерной монополии в экономике страны. При этом, по мнению депутата, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не использует своих полномочий в отношении госкомпаний и компаний монополистов.

Говоря о росте цен на зерно, Гартунг объяснил, что чаще всего причиной этому является разбалансировка спроса и предложения в стране. В таком случае «нужно ограничить экспорт, чтобы предложений на рынке было больше, и тогда цены снизятся». Но сегодня, по словам парламентария, «причина роста цен не разбалансировка спроса и предложения, а рост издержек производителей зерна». Подорожание топлива привело к росту цен на технику, после чего «естественно вырастет стоимость зерна».