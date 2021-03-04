Аудиторы рассказали, кто больше всего пострадал от пандемии коронавируса

Москва, 4 марта. Последствия пандемии коронавируса непропорционально сильно сказались на женщинах по всему миру. К такому выводу пришли аудиторы PwC.

Эксперты изучили расширение экономических прав и возможностей женщин в нескольких странах. Выяснилось, что уровень безработицы среди этой категории во время пандемии рос быстрее, чем общий показатель. Женщины также чаще подвергались более высоким рискам потери работы и уходили в отпуск за свой счет, чем мужчины.

До пандемии женщины тратили на неоплачиваемый уход за детьми на шесть часов в неделю больше, чем мужчины. Затем этот разрыв увеличился до 7,7 часа. Это обстоятельство часто вынуждало женщин уходить с работы.

Аудиторы отмечают, что негативное влияние пандемии на женщин обусловлено и тем, что они чаще заняты в сферах, которые больше всего пострадали от коронавируса. В качестве примера называют гостиничное обслуживание, общепит и розничную торговлю, сообщает РБК.

ВЦИОМ ранее спросил у россиян, кого из звезд отечественного шоу-бизнеса они считают настоящими женщинами. В рейтинге лидировала Алла Пугачева.