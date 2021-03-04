Оксана Самойлова показала поклонникам худшее платье в ее жизни 

Москва, 4 марта. Многодетная мама Оксана Самойлова поделилась с поклонниками своим провалом: жена рэпера Джигана вынуждена принять участие в съемках в худшем платье в ее жизни.

Самойлова считается одной из самых стильных мамочек российского шоу-бизнеса. Ее страница в Instagram наполнена кадрами профессиональных фотосессий в разнообразных и, порой кажется, бесконечных нарядах.

На днях супруга Джигана заинтриговала поклонников, поделившись в сторис кадрами с очередных съемок, участие в которых принимали несколько десятков человек. Поскольку время на создание контента было строго ограничено, поменять образ Оксаны, если он придется ей не по душе, уже не получится. Как выяснилось, платье не просто не понравилось звезде Instagram — оно стало одним из худших в ее жизни.

«Я должна сказать кое-что важное. У меня очень красивый образ и очень уродское платье. Ребята, посмотрите на эту доярку колхозную. Что это вообще? Кто нам это продал? Просто худшее платье в моей жизни, но выбора нет», — негодует Самойлова.

Длинное розовое платье выглядело на Самойловой нелепо и очень дешево. Визуально девушка прибавила несколько килограммов, поскольку пышная юбка лишила ее талии. Прозрачные вуали на топе еще более удешевляли образ, превратив ее в простушку.

Ранее Самойлова в соцсети рассказала, что ее дети привили ей новый комплекс неполноценности. Она решила ненадолго отказаться от наращивания ресниц и поинтересовалась у своих дочек, заметили ли они, что изменилось во внешности мамы.

Девочки стали предлагать свои варианты, решив, что модель увеличила лицо или только щеки, сменила цвет волос и кожи. Одна из девочек добавила, что мама — «какая-то помятая». Посмеявшись, жена Джигана грустно добавила, что дети «навязали» ей комплексы.